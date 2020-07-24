Охранник российской больницы пригрозил разбить пациенту голову и попал на видео

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Охранник Краснодарской городской клинической больницы вступил в словесную перепалку с одним из пациентов и пригрозил разбить ему голову. Снятое очевидцами видео опубликовало издание «Подъем».

На кадрах видно, как мужчина в форме ругается с сидящим в коридоре мужчиной и выражается матом. «Ты ниче не попутал? Давай, газуй отсюда», — грубит охранник пациенту в начале видео. Тот отвечает ему в таком же тоне.

В следующей сцене герой ролика предлагает пациенту пойти на улицу и называет его чудом тупорылым. «Я тебе голову сломаю», — добавляет он.

Автор видеозаписи на камеру говорит, что от мужчины пахнет алкоголем, и возмущается, как такие люди могут работать в больнице.

В пресс-службе медучреждения изданию сообщили, что выясняют причины произошедшего, а сотрудник будет уволен.