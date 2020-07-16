Поставивший неверный диагноз врач засудил россиянина за плохой отзыв в интернете

В Новороссийске Краснодарского края врач Севак Велян, заведующий отделением детской хирургии новороссийской городской больницы №1, поставил неверный диагноз сыну местного жителя Ильи Максименко, после чего тот написал про него негативный отзыв в интернете. Велян подал на него в суд и выиграл. Об этом сообщает издание «Ридус».

Велян поставил ребенку Максименко диагноз «паховая грыжа» и сразу же направил на операцию стоимостью в 30 тысяч рублей. Издание отмечает, что никакие анализы мальчик не сдавал. Родителей насторожил такой подход врача, и они решили проконсультироваться с другими специалистами, которые установили, что грыжи у ребенка нет и операция ему не требуется.

После этого Максименко написал на сайте «ПроДокторов» плохой отзыв о Веляне, обвинив медика в том, что тот «режет здоровых детей ради денег». Врач счел такое обвинение оскорбительным и через суд потребовал выплатить ему компенсацию в размере миллиона рублей за распространение сведений, порочащих его репутацию. Кроме того, Максименко обязали дать опровержение на отзыв. Издание отмечает, что на странице Веляна есть и другие удаленные отзывы. Все они убраны с сайта из-за того, что их авторы не предоставили документов, подтверждающих написанное.

По информации Baza, опубликованной в Telegram-канале издания, Веляну присудили компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о враче больницы Боткина на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга, которая захотела наказать свою пациентку за негативный отзыв в социальной сети Instagram и подала к ней иск на 350 тысяч рублей. Пациентка попала в пятое отделение больницы с рецидивом — второй раз за две недели она обращалась в учреждение с ангиной, и в прошлый раз ей вскрыли абсцесс. Во второй раз девушка сразу сказала врачу, что у нее прежние ощущения, и есть абсцесс, но медик не согласилась. Вечером того же дня абсцесс обнаружила ЛОР и вскрыла его. На следующий день пациентка попросила доктора покинуть палату и обратилась с просьбой сменить ей лечащего врача, однако этого не произошло, после чего она и написала пост в Instagram, опубликовав фотографию врача.