Российский врач решил почитать книгу и отказал пациенту в помощи

Видео: t.me/varlamov_news

В Кургане врач второй городской больницы скорой помощи отказался помочь пациенту и вместо этого читал книгу в ординаторской. Об этом местная жительница рассказала в сообществе «Подслушано Курган» во «ВКонтакте».

Женщина опубликовала видео ее разговора с врачом. На записи видно, что она заходит в ординаторскую, где сидит медик, читающий книгу и заявляет, что ее отцу назначили рентген. Врач на это отвечает, что это не его пациент, и начинает прогонять посетительницу. Он также отказывается называть свою фамилию. После этого медик выходит из кабинета, а женщина добавляет, что он больше «в этой организации работать не будет». С каким диагнозом пациента доставили в больницу, неизвестно.

В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что факты, изложенные женщиной на видео, подтвердились. Врача уволят, пока он находится в неоплачиваемом отпуске, говорится в сообщении департамента во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что врачи в городе Каменск-Уральский Свердловской области выбросили пациента с защемлением нервных окончаний из машины скорой помощи в снег. Мужчина не мог пошевелить ногами и ему пришлось ползти до приемного покоя больницы. Как сообщал Telegram-канал Life Shot, перед этим мужчину не приняли в двух медицинских учреждениях. Почему так произошло — неизвестно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru