Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег. Он не мог пошевелить ногами. Telegram-канал LIFE SHOT публикует видео, на котором мужчина пытается спастись.

По информации канала, пациента с защемлением нервных окончаний доставили сначала в одну больницу, потом в другую, но нигде не приняли. В итоге медики высадили его у приемного покоя и уехали. Мужчина позвонил родным и попросил их вызвать такси.

Появившийся в сети ролик, судя по всему, был снят видеорегистратором приехавшего на место таксиста. На видео видно, что мужчина действительно не может ходить. Ему приходится ползти по снегу к машине.

Почему мужчину с защемлением отказались принять в двух больницах и выкинули из скорой — неизвестно.

Ранее в Липецкой области госпитализированная с подозрением на инсульт пенсионерка на ходу выпала из кареты скорой помощи и получила переломы челюсти и бедра. Отсутствие пациентки медики обнаружили только в больнице. Когда они вернулись за женщиной, ей уже оказывали помощь полицейские.

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