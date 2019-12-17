Российская пенсионерка на ходу выпала из кареты скорой помощи

В Липецкой области госпитализированная с подозрением на инсульт пенсионерка на ходу выпала из кареты скорой помощи и получила переломы челюсти и бедра. Отсутствие пациентки медики обнаружили только в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в апреле на 29-м километре автодороги Липецк — Хлевное. Женщину госпитализировали сначала в районную больницу, но потом решили перевезти ее в Липецкую областную клиническую больницу в связи с подозрением на инсульт. Диагноз проверили и повезли пенсионерку обратно. По дороге в районную больницу женщине стало хуже.

«На просьбу оказать помощь фельдшер в грубой форме предложила ей успокоиться. Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения (будучи незакрытой на специальную защелку-фиксатор) открылась, и выпала на трассу», — пояснили агентству в прокуратуре.

Медики заметили отсутствие пациентки только по приезде в больницу. Когда они вернулись за женщиной, ей уже оказывали помощь полицейские.

Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Возбуждать уголовное дело в отношении фельдшера не стали, отмечает агентство.

Ранее в московском районе Текстильщики отказали в медицинской помощи местному жителю, которому стало плохо у входа в больницу, и посоветовали прохожей вызвать скорую. Он упал на проходной больницы и умер. После случившегося уволили охранника.

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