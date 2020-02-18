Врач захотела наказать россиянку за негативный отзыв в соцсети

Врач больницы Боткина на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга захотела наказать свою пациентку за негативный отзыв в социальной сети Instagram и подала к ней иск на 350 тысяч рублей. Об этом сообщила «Фонтанка».

Пациентка попала в пятое отделение больницы с рецидивом — второй раз за две недели она обращалась в учреждение с ангиной, и в прошлый раз ей вскрыли абсцесс. Во второй раз девушка сразу сказала врачу, что у нее прежние ощущения, и есть абсцесс, но медик не согласилась. Вечером того же дня абсцесс обнаружила ЛОР и вскрыла его.

На следующий день пациентка попросила доктора покинуть палату и обратилась с просьбой сменить ей лечащего врача, однако этого не произошло. Тогда девушка позвонила в «горячую линию» комитета по здравоохранению города и написала пост в Instagram, опубликовав фотографию врача.

Когда о публикации узнала врач, ее знакомые и коллеги из других отделений начали писать девушке и «угрожать уголовным делом». Девушка утверждает, что им удалось обнаружить телефон ее матери — женщине начали звонить. Тогда она удалила публикацию.

Как следует из иска, своим звонком на «горячую линию» девушка «распространяла сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию». Согласно документу, врач «глубоко переживает» по поводу распространения подобной информации, так как это может повлиять на отношение окружающих людей. В иске также сказано, что медик «испытывает нравственные страдания, которые выразились в страхе за свою репутацию, в унижении человеческого достоинства, в страхе за будущий карьерный рост, за профессиональную деятельность, в изменении отношения коллег, руководства». Кроме того, эмоциональное состояние врача отражается на ее близких, которые «видят ее переживания по поводу сложившейся ситуации», а сама она получила «значительный моральный вред».

Врач отказалась говорить с «Фонтанкой», сославшись на врачебную тайну. В больнице подтвердили, что провели проверку и пришли к выводу, что стандарты и порядок оказания медпомощи не были нарушены. Там отказались комментировать лечение и поведение пациентки, сославшись на врачебную этику и врачебную тайну.

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