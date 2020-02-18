Российские врачи не пустили родителей к умирающей в реанимации двухлетней дочери

В Новосибирске родителей умирающей от неустановленного диагноза двухлетней девочки не пустили в реанимацию. Об этом сообщается на сайте НТВ.

По данным телеканала, девочка поступила в больницу в январе со спазмами в животе и умерла спустя сутки. Врачи предположили, что у нее сахарный диабет, хотя раньше ребенку такой диагноз не ставили. Несмотря на повышенный уровень глюкозы в крови, медики не стали проводить необходимую терапию, а отправили пациентку в другую клинику для проведения терапии.

«Единственное, что они сделали, катетер поставили в правую руку дочери. Я говорила, раз сахар у нее высокий, может быть, вы инсулин поставите? На что хирург, который нас принимал, сказал, что у них инсулин находится в реанимации, а там никого нет», — рассказала мать погибшей девочки Елена Кинчарова.

В другом медучреждении врачи отложили забор анализов на утро, проигнорировав ухудшение состояния ребенка. По словам матери, медики хотели сначала исключить сахарный диабет. Родителей они отправили домой, заверив их в том, что с девочкой все в порядке. Кинчарова успела только поцеловать дочь перед тем, как ее увезли в реанимацию.

Вскрытие показало, что девочка умерла от кишечной непроходимости. Изначально врачи опровергали эту патологию у ребенка. По мнению родителей погибшей девочки, их дочь умерла из-за того, что врачи изначально провели неправильную диагностику.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в Анапе Краснодарского края 13-летний школьник пришел на прием к отоларингологу с периодическими жалобами на насморк и умер в реанимации после промывания носовых пазух. По словам отца погибшего мальчика, лор-врача Авакяна посоветовал семье их знакомый фельдшер. Когда ребенка привели к нему на прием, врач не задавал вопросов ни об истории болезни, ни об аллергических реакциях на препараты.

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