Российский школьник попал к лору с насморком и умер в реанимации

В Анапе Краснодарского края 13-летний школьник пришел на прием к отоларингологу с периодическими жалобами на насморк и умер в реанимации после промывания носовых пазух. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

По словам отца погибшего мальчика, лор-врача Авакяна посоветовал семье их знакомый фельдшер. Когда ребенка привели к нему на прием, врач не задавал вопросов ни об истории болезни, ни об аллергических реакциях на препараты.

«После первого прокола видно было, что ему очень больно, но он терпит. Жена полностью доверилась опыту врача, поэтому не препятствовала его действиям, несмотря на то, что от увиденного почувствовала себя нехорошо. Авакян, посмотрев еще раз снимок, решил проколоть другую ноздрю. После прокола мальчик резко перестал дышать и посинел», — рассказал отец ребенка.

Спустя час мальчик умер в реанимации. Причина смерти не установлена, но родители ребенка утверждают, что он умер от шока. Кроме того, семья погибшего мальчика обратилась за повторной судмедэкспертизой, а также написала заявление в Следственный комитет России.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске ребенок умер спустя семь дней после лечения у стоматолога. Врач не проконсультировалась с хирургом и вскрыла ребенку полость зуба, после чего некачественно обработала канал. Из-за этого в открытый канал попала инфекция.

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