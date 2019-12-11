Опоздавшего на работу российского врача будут судить за смерть мальчика

Во Владимире будут судить врача, который опоздал на работу и не успел провести операцию мальчику, ребенок умер. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает ТАСС.

По данным следствия, в сентябре 2013 года в больницу попал мальчик с острой инфекцией, ему требовалась реанимация. Опоздавший в этот день ответственный за организацию работы отделения анестезиологии и реанимации Сергей Манухин не обеспечил себе замену. Причиной смерти мальчика стала острая дыхательная недостаточность.

Ранее в Нижнем Новгороде местный житель сходил к стоматологу и попал в реанимацию. 1 декабря у него заболел зуб, его удалили. Однако со временем боль не проходила, а только усиливалась. Стоматолог отвечала пациенту, что так и должно быть. После того как у мужчины опухла шея, его направили в больницу, где срочно госпитализировали и откачали гной. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он не может разговаривать — только моргает и кивает. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru