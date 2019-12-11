Россиянин сходил к стоматологу и попал в реанимацию

В Нижнем Новгороде Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как местный житель попал в реанимацию после визита к стоматологу. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Нижегородской области.

7 декабря стало известно, что 33-летнего пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило издание ProGorod НН со ссылкой на телепередачу «Кстати».

По данным издания, 1 декабря у нижегородца заболел зуб, его удалили. Боль не проходила, а только усиливалась. Стоматолог отвечала пациенту, что так и должно быть. После того как у мужчины опухла шея, его направили в больницу, где срочно госпитализировали и откачали гной.

Как рассказала жена пострадавшего, теперь он не может разговаривать — только моргает и кивает. Врачи предполагают, что стоматолог занесла инфекцию, из-за чего начался отек. Медики пока не дают никаких прогнозов.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга на протяжении 10 лет ходила с забытым в носу катетером после операции по поводу гайморита. В итоге половина ее лица загноилась. На лечение было потрачено более 200 тысяч рублей, ей пришлось удалить верхний ряд зубов. Пострадавшая надеется возместить ущерб через суд.

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