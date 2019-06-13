Россиянин два года прожил с гвоздем в голове и мазал рану зеленкой

Житель поселка Эльбан Амурского района Хабаровского края два года прожил с дюбель-гвоздем в носоглотке и обратился за медицинской помощью с жалобами на ухудшение слуха. Об этом сообщает портал «Губерния».

По словам россиянина, инородный стальной предмет попал ему в голову во время ремонта. Рана оказалась не слишком большой, поэтому мужчина просто помазал ее зеленкой и не пошел к врачу.

В 2018 году хабаровчанин обратился в краевую больницу №1 с жалобами на снижение слуха. Ему сделали рентген-снимок и решили провести операцию по извлечению дюбель-гвоздя.

По словам врача лор-отделения больницы Александра Карпова, сам по себе предмет не мешал россиянину слышать, однако из-за долгого нахождения гвоздя в носоглотке у пациента началась эрозия крупных кровеносных сосудов и воспаление. Медик отметил, что хирургическое вмешательство в этом случае могло привести к летальному исходу.

Отмечается, что операция прошла успешно, и сейчас пациента готовят к выписке.

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