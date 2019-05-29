Россиянка десять лет растила в желудке гигантский колтун волос

В Томске врачи извлекли из желудка 16-летней девушки полкилограмма волос. Об этом сообщается в Telegram-канале «Область здоровья».

По данным издания, юная пациентка обратилась в больницу с жалобой на выпадение волос. Доктора диагностировали у нее анемию. В ходе обследования медики обнаружили в ее желудке инородное тело, которое занимало 80 процентов органа. Уроженке Томска немедленно провели операцию, поскольку волосы могли полностью закупорить желудочно-кишечный тракт.

Хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка, чтобы удалить трихобезоар — образование из плотно свалянных волос в пищеварительном тракте. Девушка призналась, что около десяти лет жевала свои локоны. По словам главврача скорой помощи Андрея Караваева, пациентка восстанавливается и чувствует себя удовлетворительно.

По рекомендации врачей томичка встретится с психиатром, который поможет ей избавиться от вредной привычки.

В марте сообщалось, что в Китае из желудка девочки извлекли полуторакилограммовый ком волос. Девочка пожаловалась матери на боль в желудке. Компьютерная томография показала, что внутри органа находится огромный колтун из волос с застрявшими в нем кусочками еды. Его извлекли хирургическим путем.

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