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Индианка съела полтора килограмма вещей и пожаловалась на боль в животе

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В Индии врачи обнаружили у пациентки в пищеварительном тракте полтора килограмма различных предметов, в том числе орехи, болты и ювелирные украшения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина по имени Сангита (Sangita) обратилась в больницу города Ахмадабад, штат Гуджарат, с жалобами на сильную боль в животе. Осматривавший ее хирург Нитин Пармар (Nitin Parmar) заявил, что желудок индианки был «аномально жестким».

Сорокалетнюю пациентку отправили на рентген. Снимок показал, что в пищеварительном тракте женщины лежит множество инородных объектов: металлические застежки-молнии, заколки, медные кольца и даже английские булавки. Последние торчали из легкого Сангиты и воткнулись в стенку желудка. Хирург решил немедленно оперировать женщину.

Доктора около трех часов извлекали многочисленные предметы. После операции сотрудники больницы попытались разыскать родственников женщины, но потерпели неудачу. Сангита остается под присмотром специалистов, ее состояние стабилизировалось.

Сотрудники больницы считают, что женщина страдает редким психическим расстройством — акуфагией, при котором пациентов непреодолимо тянет глотать острые предметы. Это разновидность психического заболевания пикацизм — склонности потреблять в пищу несъедобные вещи. Расстройство чаще встречается у маленьких детей и женщин (в том числе беременных), у людей с нарушениями развития и в бедных регионах.

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