У россиянки сгнила половина лица из-за забытого 10 лет назад в носу катетера

Жительница Екатеринбурга на протяжении 10 лет ходила с забытым в носу катетером. В итоге половина лица девушки оказалась поражена гноем, а ее зубы сгнили до костей. Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

В 2009 году Татьяна Турковская обратилась в одну из местных больниц с гайморитом. Ей провели операцию: прокололи нос и вставили силиконовую трубку. Через десять лет на приеме у стоматолога ей сделали рентген, который показал, что у девушки сгнили кости черепа и зубы из-за забытого врачом катетера.

Турковская потратила на лечение более 200 тысяч рублей. Ей сказали вырвать весь верхний ряд зубов, поскольку они сгнили до костей. Девушка надеется возместить ущерб через суд.

Ранее сообщалось о жителе поселка Эльбан Амурского района Хабаровского края, который два года прожил с дюбель-гвоздем в носоглотке и обратился за медицинской помощью с жалобами на ухудшение слуха. Ему сделали рентген-снимок и решили провести операцию по извлечению инородного предмета. Операция прошла успешно.

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