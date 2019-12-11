В России ребенок умер после лечения у стоматолога

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру уголовное дело против стоматолога из подмосковного Наро-Фоминска Лидии Поповой, по вине которой умерла девочка. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным ведомства, в августе 2016 года обвиняемая не проконсультировалась с хирургом и вскрыла ребенку полость зуба, после чего некачественно обработала канал. Из-за этого в открытый канал попала инфекция. Через семь дней ребенок умер.

В СК пришли к выводу, что к заражению и смерти привело «несвоевременное и недостаточное консервативное лечение малолетней потерпевшей». Поповой вменяют преступление по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности малолетнему ребенку вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).

Ранее стало известно, что во Владимире будут судить врача, который опоздал на работу и не успел провести операцию мальчику. При этом опоздавший медик не нашел себе замену. Его пациент, которому требовалась реанимация, умер от острой дыхательной недостаточности.

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