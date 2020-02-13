После смерти не дождавшегося лекарств 2-летнего ребенка возбудили уголовные дела

Следователи возбудили уголовные дела после смерти не дождавшегося лекарства от спинальной мышечной атрофии (СМА) двухлетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, ребенок умер из-за «халатного отношения к своим должностным обязанностям чиновников краевого министерства здравоохранения», поскольку не получил назначенный ему решением врачебной комиссии препарат.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и части 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть»).

Мальчик со СМА умер в красноярской больнице 30 января в возрасте двух лет и восьми месяцев, не дождавшись лекарства. У его пятилетнего брата тоже СМА. Старшей сестре девять лет, она полностью здорова. Их отец решил устроить одиночный пикет и вышел на улицу с плакатом: «Губернатор, кто ответит за смерть моего сына?»

Ранее советник вице-губернатора Красноярского края Андрей Агафонов в ответ на пикет россиянина упрекнул его в желании родить второго ребенка, который оказался с таким же диагнозом. «Если у тебя уже родился ребенок с СМА, и сразу же понятно, что он обречен, как у тебя хоть что-то поднимается завести второго?» — написал чиновник у себя в Telegram-канале.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru