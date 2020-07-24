Российские охранники напали на доставившего пациента с COVID-19 водителя скорой

t.me/Lshot

В Москве водитель скорой помощи доставил в больницу пациента с подозрением на COVID-19 и припарковался во дворе, чтобы подождать бригаду медиков. В этот момент на него напали недовольные охранники, требовавшие, чтобы он переставил машину. Видео конфликта публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На размещенных кадрах видно, как один из охранников сначала оскорбляет, а затем пытается ударить водителя скорой. Сотрудник ЧОП требовал, чтобы мужчина переставил машину — тот якобы нарушил правила парковки. Водитель заявил: «Пока бригада не придет, я никуда не уеду». В ответ на это охранник начал требовать, чтоб он вышел из машины: «Я тебе по-мужски объясню, что и как». Водитель не вышел, поэтому охранник сам залез в салон и ударил его. Второй охранник никак не пытался успокоить нападавшего, только закрыл за ним дверь в машину.

«Вот такая охрана в пятнадцатой больнице», — прокомментировал происходящее водитель. После смены он снял ушиб в травмпункте. Полиция проводит проверку.

Ранее в Челябинской области четыре человека с арбалетами напали на сотрудников скорой помощи и забрали анализы своего приятеля, которые он сдал для определения алкоголя в крови. У двоих медиков сотрясение мозга.