Россияне с арбалетом решили забрать результаты анализов и напали на врачей

В городе Озерск Челябинской области четыре человека с арбалетом напали на врачей скорой помощи, чтобы забрать у них результаты анализов своего приятеля. Об этом сообщил главврач клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства Евгений Фомин, передает Ozersk74.ru.

По данным издания, нападение произошло в ночь на 15 февраля после освидетельствования одного из пациентов на алкоголь. Мужчина решил скрыть результаты анализов и подговорил знакомых забрать их. Сначала нападавшие попытались подкупить врачей, однако когда это не удалось, начали «физически воздействовать». В результате конфликта двое сотрудников скорой помощи попали в травматологическое отделение с сотрясением мозга, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщили 74.ru в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, по факту нападения на станцию скорой помощи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По данным Ozersk74.ru, личности нападавших установлены, один из них задержан, второй сбежал и находится в розыске. Еще двое проходят по делу как свидетели.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Омска напал на бригаду скорой помощи и не давал медикам пройти к машине. Врачи приехали к пациенту, который пожаловался на боль в груди. На просьбу предоставить документы мужчина начал оскорблять медиков, ругаться матом и вести себя агрессивно. Он ударил одного из фельдшеров по колену, а когда та достала телефон, чтобы позвонить водителю, выбил у нее гаджет и выкинул сумку с медикаментами в коридор. Врачам удалось покинуть квартиру, но мужчина не давал им выйти со двора. Водитель вызвал сотрудников Росгвардии, нажав тревожную кнопку, нападавшего задержали.

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