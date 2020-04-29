Нападение пьяного россиянина с камнями на скорую помощь попало на видео

В Екатеринбурге пьяный местный житель напал на автомобиль скорой помощи, закидал его камнями и разбил стекло со стороны водителя. Видеозапись происшествия опубликовало издание E1.ru.
Нападение произошло во дворе дома №51а на улице Амундсена. Местные жители рассказали, что около одного из подъездов подрались мужчины, и родственники одного из пострадавших вызвали скорую. Когда врачи прибыли на место, участник конфликта подошел к автомобилю и начал грубо выяснять отношения с водителем скорой.
В какой-то момент водитель оттолкнул мужчину и закрыл дверь автомобиля, тогда тот взял камень и бросил его в лобовое стекло. После этого мужчина начал пытаться открыть автомобиль и ударить по нему. Затем он снова кинул камень и разбил боковое стекло со стороны водителя, тот уехал из двора.
Мужчину задержали, сообщил изданию глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В марте житель Москвы вызвал скорую ребенку с пневмонией и напал на врачей, которые приехали на вызов в специальных защитных костюмах. Из-за нападения пострадал 26-летний фельдшер — у него сломан нос, разбита губа, диагностировано сотрясение головного мозга. Полиция начала проверку.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения