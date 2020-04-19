Задержаны избившие фельдшера с анализом на коронавирус россияне

В Кирово-Чепецке Кировской области поймали двоих местных жителей, которых подозревают в нападении на медика, приехавшего взять анализ на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание «Город Киров».

По информации издания, подозреваемые в избиении задержаны, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавший медик госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Об инциденте стало известно 18 апреля. В сети появилось видео, на котором видно, как двое россиян нападают на медработника около служебного автомобиля и начинают наносить ему удары. Позже в потасовку вмешиваются еще несколько человек. По словам знакомой пострадавшего, причиной конфликта стал отказ фельдшера говорить, в какую квартиру он ходил и к кому.

Ранее в Челябинской области четыре человека с арбалетами напали на сотрудников скорой помощи и забрали анализы своего приятеля, который он сдал для определения алкоголя в крови. У двоих медиков сотрясение мозга.

По последним данным, всего в России за время эпидемии коронавируса было выявлено 42 тысячи случаев заражения. Заболевшие есть во всех регионах страны.

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