Россияне избили приехавшего взять анализ на коронавирус медика и попали на видео

В Кирово-Чепецке неизвестные избили бригаду скорой помощи, которая приехала к пациенту, чтобы взять анализ на наличие коронавирусной инфекции. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Telegram-канале «Подъем».

На размещенных в сети кадрах видно, как двое мужчин нападают на медработника около служебного автомобиля и начинают наносить ему удары. Позже в потасовку вмешиваются еще несколько человек.

Как рассказала знакомая пострадавшего, инициаторы конфликта подошли к скорой и постучали в окно. «Они давай спрашивать у него, в какую квартиру он ходил и к кому. Фельдшер не сказал и хотел закрыть дверь, его вытащили из машины и начали бить», — отметила она.

В региональном управлении МВД России уточнили, что инцидент случился в ночь на субботу, 18 апреля, во дворе дома №16 на проспекте Россия. Согласно данным ведомства, двое нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно избили врача и водителя бригады, а затем скрылись с места происшествия.

В результате медик получил сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и лица, он находится в состоянии средней степени тяжести. Полиция устанавливает личности участников конфликта.

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