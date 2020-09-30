В деле о торговле детьми в Москве и области появились геи

Следственный комитет (СК) России готовит арест мужчин, причастных к торговле детьми в Москве и области. По данным следствия, к услугам суррогатных матерей прибегали геи из России, которых теперь могут обвинить в покупке младенцев. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», — передает агентство со ссылкой на источник.

Адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы обвиняемых, арестованных по этому делу ранее, назвал подобные планы СК незаконными. По его мнению, следствие хочет провести люстрацию мужчин, расценив их нетрадиционную ориентацию как квалифицирующие признаки.

Сотрудники СК уже нашли десять одиноких мужчин, которые появлялись в клиниках суррогатного материнства с 2014 года и пользовались их услугами, рассказал Трунов. Мужчин вызывают на допрос и предупреждают, что органы опеки будут забирать детей в детдом на время следственных мероприятий.

Первое уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года, когда в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Было установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, что и привело к его гибели.

23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей.

Следственный комитет объединил эти уголовные дела.