Оксана Пушкина написала генпрокурору о появлении геев в деле о торговле детьми

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая Оксана Пушкина написала генпрокурору Игорю Краснову письмо о появлении геев в деле торговле детьми в Москве и Подмосковье. Следствие полагает, что мужчины прибегали к услугам суррогатных матерей. Теперь их могут обвинить в покупке младенцев. Пушкина попросила Краснова проверить эту информацию и назвала подобные действия антиконституционными, пишет РБК.

«Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия», — пояснила Пушкина. Она также указала на то, что, согласно приказу Минздрава, донорами при оплодотворении могут быть либо семейные пары, либо одинокие женщины, но не мужчины.

В связи с этим депутат отметила, что существующий правовой пробел приводит к угрозе неправомерного изъятия детей из семей из-за сексуальной ориентации одиноких отцов, которая, по словам Пушкиной, «не является основанием в ограничении прав, да к тому же недоказуема».

«Я считаю происходящее вопиющим нарушением прав не только отцов, но и детей, старшие из которых в следующем году должны пойти в школу», — заключила Пушкина.

О том, что Следственный комитет России готовит арест мужчин, причастных к торговле детьми в Москве и области, стало известно 30 сентября. Адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы обвиняемых, арестованных по этому делу ранее, назвал подобные планы СК незаконными. По его мнению, следствие хочет провести люстрацию мужчин, расценив их нетрадиционную ориентацию как квалифицирующие признаки.