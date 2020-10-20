В России запретят одиноким мужчинам пользоваться услугами суррогатных матерей. Об этом написала член комиссии по этике и праву Российской ассоциации репродукции человека, адвокат Ольга Зиновьева на своей странице в Facebook.

По ее словам, такой запрет вводится приказом Минздрава №803н. Он прошел регистрацию в Минюсте и вступит в силу с 1 января 2021 года. С этого дня в суррогатной программе смогут участвовать только мужчины и женщины, состоящие или не состоящие в браке, а также одинокие женщины.

Кроме того, планируется запретить парам одновременно использовать донорские ооциты и донорскую сперму, а также донорские эмбрионы, не имеющие генетического родства с мужчиной и женщиной. То же самое ограничение коснется одиноких женщин. Парам можно будет использовать одно из двух — или ооциты, или донорскую сперму.

«Минздрав, будучи регулятором, фактически "декриминализирует" криминальные, по версии обвинения, программы, а в уголовном праве, в отличие от прочего, правило действия закона во времени работает по-другому: деяние может быть названо преступлением, если на момент не только его совершения, но и на момент возбуждения дела, предъявления обвинения, постановления приговора оно таким преступлением является до сих пор», — написала адвокат, объясняя, как повлияет этот приказ Минздрава на уголовное дело о торговле детьми в Москве.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России готовит арест мужчин, причастных к торговле детьми в Москве и области. По данным следствия, к услугам суррогатных матерей прибегали геи из России, которых теперь могут обвинить в покупке младенцев. Сообщалось, что следователи уже нашли десять одиноких мужчин, которые появлялись в клиниках суррогатного материнства с 2014 года и пользовались их услугами.

Уголовные дела о торговле детьми в Москве начали возбуждать в начале 2020 года после того, как в январе в одной из квартир в подмосковном Одинцове обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Было установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, что привело к его гибели. 23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины — няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей.