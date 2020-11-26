Госдума приняла законопроект об «особом» запрете на однополые браки в России

Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, направленными на то, чтобы запретить регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Документ был внесен в парламент 14 октября. Инициатива предполагает запрет применения в России правил международных договоров, противоречащих российскому законодательству, а также «основам правопорядка и нравственности».

Как объяснили в рабочей группе по поправкам к Конституции, это особое положение позволит избежать признания в России однополых браков, заключенных за рубежом, поскольку были случаи, когда МФЦ их регистрировали.

В октябре в парламент были внесены пять законопроектов с поправками в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный и Гражданский процессуальный, а также в Кодекс административного судопроизводства. Ранее Госдума одобрила четыре из пяти инициатив.