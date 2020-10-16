В России придумали «особый» способ запретить однополые браки

В России придумали способ запретить регистрацию однополых браков, заключенных за рубежом. Об этом в пятницу, 16 октября, пишут «Ведомости».

14 октября в парламент был внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, согласно которым вводится запрет применения в России правил международных договоров, противоречащих российскому законодательству, а также «основам правопорядка и нравственности».

Источник газеты в рабочей группе по поправкам к Конституции пояснил, что это особое положение позволит избежать регистрации в России однополых браков, заключенных за рубежом. По словам собеседника журналистов, были случаи, когда в России МФЦ их регистрировали.

7 октября участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ряда российских госучреждений в Москве. Так, флаги ЛГБТ появились на зданиях ФСБ на Лубянке, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный. Pussy Riot выставили ряд требований, включающих расследование похищений и преследования ЛГБТ-активистов, легализацию однополых браков, а также отмену запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Акцию приурочили ко дню рождения президента России Владимира Путина.