В Евросоюзе призвали все страны альянса узаконить однополые семьи

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе неприемлемо нарушение прав ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Reuters.

«Свободные от представителей сообщества ЛГБТ зоны — это зоны, свободные от человечности», — сказала представитель альянса. Известно, что такие зоны с 2019 года появились в Польше. Глава Еврокомиссии добавила, что скоро будет представлена стратегия по укреплению прав сексуальных меньшинств.

Фон дер Ляйен также призвала добиваться одинакового признания понятия «семья» во всех странах объединения. «Если вы родитель в одной стране, вы родитель в каждой стране», — сказала она. Сейчас ситуация разнится — в ряде стран Евросоюза однополые браки узаконены, в ряде нет.

Польша известна неприятием нетрадиционной ориентации: она занимает последнее место по толерантности к ЛГБТ среди всех стран Евросоюза. Население страны глубоко религиозно: согласно проведенным в 2011 году опросам, более 86 процентов населения страны исповедуют католицизм. Несколько муниципалитетов и регионов страны заявили о неприятии «ЛГБТ-идеологии» на своей территории с целью запретить проведение мероприятий представителей меньшинств. По состоянию на июнь 2020 года около 100 муниципалитетов приняли резолюции, которые привели к тому, что они были названы «зонами, свободными от идеологии ЛГБТ».

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