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Россиян оставят без еще одного бумажного документа

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Записи актов гражданского состояния переведут в цифровой формат. Свидетельства о разводе в бумажном варианте планируется перестать выдавать совсем, а документ о заключении брака, возможно, сохранят ради торжественности церемонии в ЗАГСе. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, передает РИА Новости.

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По его словам, ЗАГСы уже работают в системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС), через которую регистрируются акты гражданского состояния. До конца года в систему планируется внести сведения с 1926 года.

«В ближайшем будущем — переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей», — отметил Егоров.

Ранее россиян оставили без такого бумажного документа, как трудовые книжки. Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января. До 1 июля работодатели должны уведомить об этом сотрудников, а те смогут выбирать, какой формат книжки им наиболее удобен. Подать соответствующее заявление надо до 31 декабря. С 2021 года трудовые книжки тех, кто поступает на работу впервые, будут оформляться только в электронном виде.

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