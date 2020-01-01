В России ввели электронные трудовые книжки

В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов. Соответствующий пакет законов вступил в силу в среду, 1 января, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь работодатели смогут передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности и стаже каждого работника в онлайн-режиме, а не по почте, как это было ранее.

При этом у работника будет выбор — получить электронную трудовую книжку или оставить привычный бумажный документ. Для перехода на новую систему гражданин должен подать письменное заявление. Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 году, смогут сделать это позже. Однако те россияне, которые начнут официально работать после 1 января 2021 года, уже не будут иметь возможности получить бумажную трудовую книжку.

В декабре сообщалось, что использование трудовых книжек в электронном виде считают полезным 43 процента россиян, 35 процентов не одобрили нововведение.

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