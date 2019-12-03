Госдума одобрила ввод электронных трудовых книжек

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 3 декабря.

Работодатель с января 2021 года сможет в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника. Сведения в Пенсионный фонд будут поступать в онлайн-режиме.

Работник имеет право сохранить бумажную трудовую книжку. Для перехода на новую систему он должен подать письменное заявление. Лицам, впервые поступающим на работу, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что электронные трудовые избавят бизнес от излишних трудозатрат, а сведения от стаже будут более сохранны. Он отметил, что изменения затронут около 60 миллионов человек.

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