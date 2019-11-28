Россиян защитили от произвола начальников

Работодатель не имеет права навязывать сотрудникам дополнительные функции и увольнять работников за отказ от их исполнения. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда.

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Поводом для такого решения стало обращение в суд Андрея Хмелевских. Он пожаловался, что устроился в аппарат Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки на должность профсоюзного правового инспектора труда и согласился за дополнительную плату исполнять функции технического инспектора труда.

Через полгода работник решил отказаться от дополнительных обязанностей, однако работодатель изменил должностную инструкцию правового инспектора труда, включив в нее функционал технического инспектора труда. Когда Хмелевских отказался брать на себя дополнительные обязанности, его уволили.

Уволенный обратился в суды разных инстанций. Конституционный суд постановил, что трудовая функция может меняться только с согласия работника и на согласованных с ним условиях. При этом если на работника хотят возложить дополнительные обязанности, ему за это полагается доплата.

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