Молодые россияне описали идеального начальника

Российские работники в возрасте от 18 до 25 лет хотят видеть в своем начальнике наставника и ментора. К такому выводу пришли авторы исследования рекрутинговой компании Hays.

Авторы опрашивали представителей так называемого поколения Z, родившихся после 1995 года и начавших карьеру относительно недавно. Респондентов спрашивали о том, каким они видят идеального начальника.

36 процентов опрошенных указали, что хотят видеть в непосредственном руководителе наставника и ментора, помогающего в профессиональном и личном развитии. 29 процентов предпочитают видеть в начальнике идейного вдохновителя, 18 процентов — друга, с которым можно обсудить рабочие или личные вопросы. Только 17 процентов ответили, что предпочитают работать под руководством старшего в карьерной иерархии, который четко распределяет задачи.

Также молодых работников спрашивали о качествах идеального руководителя. 83 процента назвали умение ясно и четко ставить задачи, 70 процентов — способность давать обратную связь и оценивать результат работы, 46 процентов — доверие подчиненным. Для 47 процентов опрошенных важна вовлеченность в жизнь команды, 42 процентов — профессиональная экспертиза, 41 процента — лояльное отношение к обратной связи со стороны подчиненных.

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