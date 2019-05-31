В Роструде призвали сокращать рабочий день из-за жары

Россиянам рассказали о возможности сокращения рабочего дня из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает РИА Новости.

Так, в организации предлагают работодателям сокращать продолжительность труда сотрудников на период до четырех часов. «Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», —посоветовали в Роструде.

В то же время для сотрудников, чья работа связана с физической нагрузкой или частыми перемещениями, рабочие часы сотрудников рекомендуется сокращать при более низкой температуре воздуха — от 26,5 градусов.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что работодатель обязан контролировать приемлемый температурный режим в помещении, предоставлять возможность перерывов и следить за доступностью питьевой воды и аптечки с медикаментами.

26 мая сообщалось, что власти Курганской области запретили местным госслужащим пользоваться кондиционерами в служебных автомобилях. Отмечалось, что причина подобного решения — в «тотальной экономии», а запрет будет действовать даже в знойные дни.

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