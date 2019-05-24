Российские школьники признались в трудностях при выборе профессии

Более 70 процентов школьников не смогли определиться, какую профессию хотели бы получить и чем хотели бы заниматься в жизни. Только пять процентов подростков нашли свое будущее призвание. Об этом «Российской газете» рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи «Ворлдскиллс России» Евгения Кожевникова.

Тест на профориентацию прошли 100 тысяч школьников в 40 регионах России в 2018 году в рамках проекта «Билет в будущее». Согласно результатам, у большинства подростков неосознанная некомпетентность, то есть они мало знают о мире профессий и не понимают, в каком направлении им двигаться.

Проректор Академии труда и соцотношений Александр Сафонов отметил, что в основном при выборе места учебы и работы дети опираются на мнение родителей и друзей. «Фактически высокий процент не определившихся говорит нам об инверсии представлений об успешной карьере», — сказал проректор. По его словам, на рынке труда на данный момент мало специальностей, гарантирующих стабильность и успех. Многим известно про сферу IT, но она подходит не каждому. Остальные «успешные» специальности остаются без внимания школьников. Сафонов порекомендовал искать больше полноценных материалов о профессиях, в которых рассказывают, чего на самом деле ждать от будущей работы.

По мнению проректора, необходимо создать госпортал для детей и родителей, на котором можно подробно ознакомиться с актуальными специальностями, представленными на рынке труда. «Пока в профориентации отсутствует место родителей, она будет иметь очень бледный вид», — заявил Сафонов.

Как сообщалось ранее, родители российских школьников назвали медицину, информационные технологии и работу в правоохранительных органах тремя самыми перспективными и востребованными сферами для своих детей. Самыми непривлекательными россияне посчитали профессии, связанные с наукой, культурой, сельским и лесным хозяйством.

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