Названо число работающих не по специальности россиян

Почти каждый второй россиянин работает не по своей специальности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

По данным исследователей, 51 процент жителей страны работает по специальности, которой обучались. Отмечается, что среди них преимущественно люди с высшим образованием — 58 процентов. Не по специальности работает 47 процентов опрошенных, из которых 55 процентов имеют среднее специальное образование.

Треть респондентов (30 процентов) в качестве причины такого выбора отметила невозможность устроиться на работу по своему профилю, еще 24 процента указали на более высокую зарплату в другой профессиональной сфере, а 20 процентов «нашли себя» в другой области.

Уточняется, что 28 процентов респондентов никогда не работали по своей специальности, из них 36 процентов имеют высшее образование. 48 процентов опрошенных проработали по специальности более пяти лет и сменили сферу деятельности, 16 процентов работали от года до пяти лет, а 6 процентов — менее одного года.

Для перехода на другую специальность 37 процентов опрошенных проходили курсы профессиональной переподготовки. Среди них высшее образование имеют 45 процентов, среднее — 24 процента. 33 процента опрошенных не проходили специальные курсы, но обучались самостоятельно. Почти треть (29 процентов) респондентов не проходили ни курсы, ни самостоятельное обучение.

Опрос проведен 11 апреля 2019 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее почти четверть россиян (24 процента) заявила, что их доход находится на достойном уровне. По мнению опрошенных, размер достойной заработной платы в России начинается от 50 тысяч рублей — такую цифру в среднем назвали жители Читы. Самые высокие ожидания были отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, а также Химках, Балашихе и Подольске.

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