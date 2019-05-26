Российским чиновникам запретили включать кондиционеры ради экономии

Власти Курганской области запретили местным госслужащим пользоваться кондиционерами в служебных автомобилях. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона, сообщается в Telegram-канале издания в воскресенье, 26 мая.

По его словам, причина подобного решения — в «тотальной экономии». «Теперь все вынуждены потеть ради экономии бензина», — объяснил он, добавив, что запрет будет действовать даже в знойные дни.

Собеседник издания отметил, что соответствующее распоряжение будет действовать до 1 июня.

8 мая сообщалось, что в Казани депутаты городской думы и сотрудники исполнительного комитета будут на протяжении месяца питаться в школьных столовых на 69 рублей в день. Такая мера принята для того, чтобы проверить качество питания школьников.

В марте глава Магаданской области Сергей Носов отправил местных чиновников на стройку технопарка. Он заявил, что среди его подчиненных много «штукатуров, маляров, плиточников, которые пойдут выполнять работы».

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