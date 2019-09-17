Законопроект об электронных трудовых прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие электронные трудовые книжки. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 17 сентября.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, электронные трудовые избавят бизнес от излишних трудозатрат, а работников — от риска потерять сведения о стаже, а также необходимости самостоятельно его восстанавливать.

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«Изменения затронут около 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица», — сказал он.

Он добавил, что российское бизнес-сообщество уже давно ждало принятие данного закона. Спикер добавил, что переход будет осуществляться постепенно и на добровольной основе.

В случае окончательного принятия поправок бумажные трудовые книжки заменят на электронные в январе 2021 года. Сведения в Пенсионный фонд будут поступать в онлайн-режиме. Работник может не переходить на новую систему, для этого он должен подать соответствующее заявление в отдел кадров. Лицам, впервые поступающим на работу, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.

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