В России захотели изменить правила отпуска

В России хотят изменить правила выхода в отпуск и допустить подачу заявления в электронном виде. Инициативу по цифровизации трудовых отношений в июне внесла в Госдуму группа из 30 депутатов, пишет РИА Новости.

Парламентарии предложили добавить в Трудовой кодекс положение, согласно которому сотрудник и работодатель могут передавать «юридические значимые сообщения» (к ним, например, относится изменением или расторжение договора) не только в физическом, но и в электронном виде.

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В тексте документа говорится, что закон вступает в силу с 1 октября 2019 года, однако это маловероятно, поскольку пока даже не назначена дата первого чтения. Депутат Гаджимет Сафаралиев, который является одним из авторов законопроекта, заявил, что более вероятные сроки принятия закона — не ранее нового года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, в настоящее время в России проводится цифровизация, и в будущем трудовые вопросы будут решаться по-другому. Сафаралиев, в частности, напомнил, что уже сейчас россиянам не нужно подавать заявление для поездок в командировку.

Ранее сообщалось, что в России в тестовом режиме могут внедрить четырехдневную рабочую неделю на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. Речь идет о компаниях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда.

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