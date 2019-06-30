Россиянам рассказали о правилах ухода в отпуск

Россиянам объяснили, как правильно уходить в отпуск. Об этом в Роструде рассказали «Российской газете».

Согласно Трудовому кодексу, оплачиваемый ежегодный отпуск составляет 28 календарных дней, при этом работник имеет право разделить его на несколько частей. Отмечается, что одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении отпуска на части и о длительности каждого из них — например, принуждать сотрудника включать в отпуск выходные дни. Если компания или индивидуальный предприниматель самостоятельно принимает такое решение, им грозит предупреждение или штраф — до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч рублей для юридических.

Право на удлиненный отпуск имеют учителя — они отдыхают каждый год по 56 календарных дней, и сотрудники детских садов — они могут рассчитывать на 42 свободных календарных дня.

По закону, запрещено не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск несовершеннолетним работникам, а также сотрудникам, занятым на вредных и опасных производствах. На согласование отпуска в удобный для сотрудника период имеют право те, чьи жены находятся в отпуске по уходу за ребенком.

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