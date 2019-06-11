Россиянам объяснили правила купания голышом

Полиция не станет считать пляжный отдых без одежды хулиганством, если нудисты будут купаться и загорать вдали от мест массового пребывания детей. Об этом журналистам рассказал начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД России Станислав Колесник, передает ТАСС.

Колесник отметил, что проблема нудистов не требует «дополнительного регулирования». «Поклонники такого рода отдыха, как правило, собираются на отдаленных пляжах, вдали от мест массового отдыха людей», — пояснил он.

При этом Колесник предостерег нудистов от отдыха вблизи детских пляжей. «Есть уголовная ответственность за совращение несовершеннолетних. Если такие случаи будут, соответствующим образом будем реагировать», — подчеркнул он.

Ранее эксперты выяснили число пьющих в отпуске россиян. Оказалось, что 67 процентов российских туристов всегда пьют спиртные напитки во время отдыха, а 33 процента — не употребляют алкоголь в путешествиях. Среди тех, кто привык выпивать в поездках, 29 процентов признались, что делают это почти каждый день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!