Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам

63 процента россиян планируют оставить бумажную трудовую книжку. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

В пользу электронного документа высказались 30 процентов респондентов. Больше всего сторонников «цифры» оказалось среди россиян в возрасте 18–24 лет (51 процент).

Предпочтение бумажному варианту отдали 68 процентов граждан старше 60 лет. Также 68 процентов противников электронной версии проживают в селах и деревнях.

Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения. Помимо этого, респонденты указали на невозможность ее использования при отсутствии интернета или электроэнергии.

Россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками с 1 января 2021 года. На данный момент в России действует переходный период. До 31 октября сотрудники должны сообщить работодателю, в каком виде хотят иметь трудовую книжку. По умолчанию работодатель оставит бумажную, если не получит информации от работника. Изменить решение можно будет в любой момент. Все, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, автоматически получат документ в электронном виде.

Перевод взаимодействия граждан и органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.