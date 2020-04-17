Россияне получили доступ к электронным трудовым книжкам

Россияне получили доступ к своим трудовым книжкам в электронном виде на портале госуслуг. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщается на сайте Минкомсвязи.

«Информация из электронной трудовой книжки загружается в личный кабинет на портале госуслуг. Также ее можно выгрузить в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен электронной подписью Пенсионного фонда России (ПФР), выписка является юридически значимым документом», — пояснили в ведомстве.

При этом там отметили, что граждане смогут воспользоваться данной услугой только после того, как дадут согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, а их работодатели в установленном порядке предоставят форму сведений о трудовой деятельности граждан в ПФР. В министерстве также уточнили, что все данные, которые были внесены в трудовую до введения ее электронной версии, в личном кабинете на портале госуслуг отображаться не будут.

Закон о внедрении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. Теперь, в течение всего года, у работника есть возможность выбрать между бумажной и электронной версией этого документа. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Перевод взаимодействия граждан и органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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