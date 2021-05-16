В Госдуме раскрыли способ победить бедность в России

Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета ГД по бюджету и налогам Вера Ганзя раскрыла способ победить бедность в России. Так, по ее мнению, стране необходимо развивать собственное производство и поддерживать сельское хозяйство. Об этом она рассказала в разговоре с URA.RU.

«Мы должны увеличивать выплаты, каждый человек имеет право на работу и достойную заработную плату. А чтобы люди имели работу, нужно собственное производство развивать. Мы сегодня ввозим из-за границы оборудование для обрабатывающей промышленности, своего производства у нас вообще, по сути, нет», — сказала депутат.

Она также подчеркнула, что государство должно поддерживать сельское хозяйство. «Сюда нужна серьезная поддержка, государственная и финансовая. Следовательно, нет рабочих мест и нет зарплат. Та зарплата, которая есть, она преимущественно низкая — максимум 25 тысяч. Молодежь, которая заканчивает вузы, не может найти работу по профессии. Когда будет собственное производство, когда руководство страны выполнит обещание по 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, вот тогда мы получим рост зарплат, налоговых поступлений, пенсий и потребительского спроса», — добавила Ганзя.

Ранее сообщалось, что в 2020 году 24,6 процента россиян (36 миллионов человек) имели доход ниже 60 процентов от медианного. Таким образом, почти четверть можно отнести к категории малообеспеченных.

Медианный среднедушевой доход — срединное значение, выше которого находятся доходы 50 процентов населения, а у другой половины населения — ниже. В прошлом году он в среднем по стране составлял 27 тысяч рублей.