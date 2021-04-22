Россиянам с детьми назвали условия для получения выплат

Лидер Национального родительского комитета и детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец назвала россиянам условия для получения выплат, если ребенок растет в неполной семье. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам Волынец, доход неполной семьи для получения выплат на детей должен быть ниже суммы прожиточного минимума на каждого члена семьи. «Если семья является неполной, женщина даже получает алименты, но при этом доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, то данная семья может претендовать на выплаты», — объяснила она.

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Ранее в среду, 21 апреля, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о введении пособия для будущих матерей, которые встали на учет в ранние сроки и находятся в сложных материальных условиях. Также он анонсировал новые выплаты на детей. Одни коснутся семей с детьми школьного возраста По оценкам Минтруда, на выплаты семьям с детьми-школьниками потребуется порядка примерно 170 миллиардов рублей.

Еще в ходе послания говорилось о решении выделить с 1 июля в среднем по 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Позднее, уточняя слова президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пояснил, кто может рассчитывать на выплаты. «Это основано на понятии нуждаемости. Безусловно, конечно [на выплату можно рассчитывать при доходе ниже определённого уровня]. Здесь главный принцип — это принцип нуждаемости», — говорил он.