Экономика
 
Последние новости
Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге
Обнаружена самая близкая к Земле черная дыра
Жителя ДНР ранило в голову
Польша назвала «Северный поток-2» раной в Европе
Россияне начали активнее избавляться от свободных денег
В Москве телефонные мошенники обманули правнука Брежнева 
Летевшие в Египет украинцы оставили «кучи» мусора в самолете и попали на видео
Путин выступил на онлайн-саммите по климату
Бывшего вице-спикера Госдумы Владимира Рыжкова оштрафовали на 20 тысяч рублей
Джейсон Стэйтем оценил свой «пацанский» портрет на русском заборе
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам с детьми назвали условия для получения выплат

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Смышляев / «Коммерсантъ»

Лидер Национального родительского комитета и детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец назвала россиянам условия для получения выплат, если ребенок растет в неполной семье. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам Волынец, доход неполной семьи для получения выплат на детей должен быть ниже суммы прожиточного минимума на каждого члена семьи. «Если семья является неполной, женщина даже получает алименты, но при этом доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, то данная семья может претендовать на выплаты», — объяснила она.

Ранее в среду, 21 апреля, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о введении пособия для будущих матерей, которые встали на учет в ранние сроки и находятся в сложных материальных условиях. Также он анонсировал новые выплаты на детей. Одни коснутся семей с детьми школьного возраста По оценкам Минтруда, на выплаты семьям с детьми-школьниками потребуется порядка примерно 170 миллиардов рублей.

Еще в ходе послания говорилось о решении выделить с 1 июля в среднем по 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Позднее, уточняя слова президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пояснил, кто может рассчитывать на выплаты. «Это основано на понятии нуждаемости. Безусловно, конечно [на выплату можно рассчитывать при доходе ниже определённого уровня]. Здесь главный принцип — это принцип нуждаемости», — говорил он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Волынец назвала минимальный доход неполной семьи для получения выплат на детей
В Кремле рассказали о деньгах на предложения Путина
Названа сумма выплат на российских школьников
Путин пообещал семьям школьников по 10 тысяч рублей
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 марта

Клановая экономика

Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
02:3821 апреля

В России предложили ввести лимит на потребление электричества

04:1121 апреля

Биткоину предсказали скорый крах

00:0321 апреля

Россияне поверили в будущее своей экономики

Экономика00:0120 марта

Тонкий лед

Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду
20:3920 апреля

ВЭБ.РФ и синдикат профинансируют строительство «зеленого» завода-гиганта в Выксе

18:5520 апреля

Бельгийская компания начнет производить пиво на солнечной энергии

18:2520 апреля

В США заявили о рекордной зависимости от российской нефти

Экономика00:0115 марта

Страна советов

Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
17:4620 апреля

Россия резко нарастила продажи пшеницы и масла за рубеж

17:0420 апреля

В России настроились на остановку поставок зарубежной электроники «в любой момент»

18:2720 апреля

Эксперты обсудили кибербезопасность в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера

Россия
Россиянин попытался восстановить паспорт и узнал о своей смерти
В Подмосковье Ил-78 зашел на аварийную посадку из-за неисправности шасси
Коммунисты потребовали отставки Зюганова из-за кризиса в КПРФ
«Он погиб через два часа после разговора со мной»
Дудаева уничтожили ракетой после телефонного звонка. О чем вспоминает его собеседник спустя 25 лет?
В России выявили 8996 новых случаев коронавируса
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»
В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
Все материалы
Мир
Россия пожелала послу США съездить в Вашингтон с пользой
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
ПАСЕ призвала освободить Навального и допустить к нему врачей
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
Премьер Чехии счел несбалансированным штат посольств в Праге и Москве
Кубинские старцы
Фидель и Рауль Кастро правили Кубой больше 60 лет. Как заканчивается их эпоха?
Европа предложила России поговорить
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Обсуждены мероприятия после ковида
Путин пообещал новые выплаты россиянам с детьми
Что нужно знать о выплатах: сколько получат родители школьников, одинокие матери и беременные?
Появление «бунтарей с Reddit» в России назвали невозможным
Конференция ЦИПР в Нижнем Новгороде, 2020 годЦентр притяжения
Как столица Поволжья превращается в российскую Кремниевую долину
Альфа-Банк запустил новое приложение для инвестиций
От утопии к реальности
Сотрудники ГАЗа при поддержке Олега Дерипаски изменят облик крупнейшего района Нижнего Новгорода
Греф рассказал об избытке денег в мире
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего полковника-миллиардера из ФСБ вычислили по брошенному в мусор компромату
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»
Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
Российский полицейский заразился ВИЧ и получил компенсацию за «военную травму»
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Суд признал законным приговор осужденным за свадьбу с гостем из ФСБ супругам
ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Дипломат пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным
При вооруженном нападении на российскую семью погибли два человека
Все материалы
Наука и техника
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
«Это только усугубит неравенство»
 
В России назвали «козырь» на случай войны
Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
«Выжить было большим успехом»
Драки, переломы и тюрьма: как прошел самый жестокий матч в истории футбола
Уле Гуннар СульшерМанчестер в огне
Лондонское дерби и испытания для манкунианцев — главные интриги тура АПЛ
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
Власти Москвы ответили перенесшей инсульт Водонаевой
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Ставший звездой Instagram кот умер в результате массовой драки в парке
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
У популярного российского блогера обнаружились проблемы с наркотиками
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Популярная российская блогерша не справилась с давлением и ушла из Instagram
Все материалы
Ценности
Гвен Стефани снялась в наряде из клипа 25-летней давности и удивила фанатов
Капиталина Большакова«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»
Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
Форму иностранных спортсменов на предстоящей Олимпиаде высмеяли в соцсетях
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
Фанаты увидели в танце Бритни Спирс в откровенном наряде призыв о помощи
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Россияне принялись скупать дорогую одежду вопреки пандемии
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Полицейская чихуахуа не вынесла гибели хозяина и умерла в тот же день
Дорис Пейн«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»
Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
Диетолог предупредила об опасности овсяной каши
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Женщина сбросила 83 килограмма и рассказала свою историю похудения
Все материалы
Представлен обновленный Volkswagen Polo
Редкий вид: V8 поперёк
Настоящая экзотика — машины с поперечно расположенным мотором V8
УАЗ «Патриот» будут продавать в США с мотором V8
Мегадизель Audi SQ7 против супергибрида Volvo XC90
Возможно ли с хитрым «пакетом сока» противостоять мотору V8?
Toyota начала испытания двигателя внутреннего сгорания на водороде
«Дни Скорости на льду Байкала»: есть рекорды!
Рубеж в 300 км/ч взят — и это еще не всё...
Новая Skoda Fabia получит полностью светодиодную оптику
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы