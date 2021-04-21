В Кремле рассказали о деньгах на предложения Путина

В Кремле заверили, что денег на реализацию предложенных президентом Владимиром Путиным планов, которые он озвучил в послании Федеральному собранию, хватит. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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«Во-первых, это все не с потолка берется. Вот я когда сказал, что это плод коллективного труда и проработки во многом также с министерством финансов, потому что все эти инициативы тщательно прорабатываются», — сказал он, добавив, что разбалансировки бюджета не будет.

21 апреля Путин выступил перед Федеральным собранием. Среди прочего он предложил новые выплаты на детей из неполных семей и школьников, а также выплаты нуждающимся беременным, которые встали на учет в ранние сроки. В Минтруде подсчитали, что выплаты по 10 тысяч рублей должны получить семьи более 17 миллионов детей. Кроме того, еще дополнительную поддержку получат свыше 700 тысяч беременных женщин.

Оценивая траты на предложенные инициативы, в Минфине сказали, что за два года на это потребуется 400 миллиардов рублей.