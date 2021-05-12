Мишустин рассказал о масштабах пособий на детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства рассказал о масштабах выплат на детей, сообщает РИА Новости.

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По его словам, пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году назначены 4,5 миллиона семей, а выплаты на детей до 3 лет получают более 1,5 миллиона семей. Всего выплаты затронули 28 миллионов детей.

При этом глава правительства подчеркнул, что правила предоставления средств усовершенствовали. Помощь стала более адресной и адекватной. Если семья находится в более трудной ситуации, то выплата может доходить до 75 или даже 100 процентов прожиточного минимума для ребенка.

В общей сложности на дополнительные меры поддержки граждан ушло почти 2,5 триллиона рублей. В общей сложности какие-то деньги получила каждая вторая семья в стране.

На прошлой неделе Мишустин поручил Минтруду и Минфину представить новые подходы к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.