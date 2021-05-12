Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается. Его оценку приводит РИА Новости в среду, 12 мая.

По его словам, именно 2021 год должен стать переломным в борьбе с пандемией. Он также рассказал, что решения по борьбе с вирусом зачастую принимались в правительстве в течение суток.

Мишустин также подчеркнул, что власти работают над предотвращением риска проникновения опасных инфекций в страну.

10 мая президент Владимир Путин заявил о стабильной эпидемиологической обстановки в стране. По его словам, чтобы преодолеть пандемию и ее последствия, нужно активнее проводить тестирование и прививочную кампанию.

Накануне в России выявили 8115 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 4 896 842 человек.