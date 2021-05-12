Названа выделенная на поддержку россиян в пандемию сумма

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал сумму, которую власти выделили в прошлом году на поддержку россиян на фоне пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми», — сказал глава правительства. По его словам, на дополнительные меры поддержки граждан ушло почти 2,5 триллиона рублей. «Мы сфокусировались на помощи тем, кто пострадал больше всего», — уточнил Мишустин. Он уточнил, что выплаты получила каждая вторая семья с детьми, то есть более 28 миллионов детей.

Ранее в мае стало известно, что Роструд готов потратить почти полмиллиарда рублей на обновление системы «Работа в России», которая позволит эффективнее следить за рынком труда.

В Минтруде объяснили, что после этого система начнет собирать вакансии с других площадок по поиску работы, однако о каких именно сервисах идет речь, не уточнили. Также на портале появится функция видеоинтервью с работодателем, а для подбора подходящих вакансий будет задействован искусственный интеллект.