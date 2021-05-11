Власти России потратят полмиллиарда рублей на слежку за рынком труда

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) готова потратить почти полмиллиарда рублей на обновление системы «Работа в России», которая позволит точнее следить за рынком труда, пишет «Коммерсантъ».

Тендер стоимостью 457 миллионов рублей выиграла ООО «Бюджетные и финансовые технологии» сооснователя IBS Сергея Мацоцкого. Работы завершатся до конца года.

В Минтруде объяснили, что после этого система начнет собирать вакансии с других площадок по поиску работы, однако о каких именно сервисах идет речь, не уточнили. Также на портале появится функция видеоинтервью с работодателем, а для подбора подходящего резюме и вакансий задействуют искусственный интеллект.

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Новый функционал позволит загружать в портфолио данные из образовательных учреждений. Он должен обеспечить «мониторинг трудовой и образовательной траектории выпускников» и позволить властям получить альтернативный способ оценки рынка труда.

С его помощью хотят отслеживать движение рабочей силы и угрозы увольнения сотрудников, получать данные о тех, кто перешел на дистанционный режим, и оценивать вовлеченность в экономику рабочей силы. Отдельно Роструд хочет потратиться на продвижение портала в выдаче поисковых систем.

Гендиректор SuperJob Алексей Захаров полагает, что государство хочет уточнить данные о безработице и средней зарплате, потому что «информация, которая есть в нынешнем виде, не соответствует действительности». Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель заметил, что данные Роструд сможет получить только при договоренности с бизнесом.

Ранее опрос портала SuperJob показал, что россияне не в восторге от идеи властей работать на один день меньше. В поддержку такого изменения высказались только 39 процентов — это меньше чем когда-либо.