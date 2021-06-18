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Мишустин объявил о начале углубленной диспансеризации россиян

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о проведении углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией. Планируется, что она начнется 1 июля, сообщает РИА Новости.

«Это поручение нам дал президент, и на сегодня было продумано и сделано все нашим социальным блоком для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что в данном постановлении прописаны все элементы, которые необходимо использовать для более качественной и эффективной организации диспансеризации.

Премьер-министр России выразил уверенность, что углубленная диспансеризация в первую очередь поможет людям с хроническими заболеваниями.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев сообщил, что повторная вакцинация «Спутником V» должна проходить с частотой раз в год или раз в два года. По его словам, эффективность от препарата при этом сохраняется.

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